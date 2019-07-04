Появилось видео с места падения мусоровоза с эстакады на тоннель в США

12 человек пострадали в американском штате Нью-Джерси на севере страны после того, как мусоровоз опрокинулся и упал с эстакады на магистраль у выезда из тоннеля. Об этом в среду, 3 июля, сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в городе Юнион-Сити. По словам представителя местной полиции, грузовик задел три легковых автомобиля. Пострадавшие госпитализированы, все они находятся в стабильном состоянии. Движение у места ДТП было заблокировано на несколько часов.

23 июня сообщалось, что в американском штате Нью-Гэмпшир пикап протаранил колонну мотоциклистов. В результате аварии погибли семь человек.

Источник: Газета Известия