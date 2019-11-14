Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске.

На кадрах видно, как на место происшествия прибыли полицейские. Также очевидцы запечатлели одного из раненных студентов.

Примерно в 10:00 (04:00 мск) 14 ноября студент учебного заведения открыл огонь по одногруппникам. Предположительно инцидент произошел после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

В результате происшествия, по данным регионального минздрава, ранены три человека, один погиб. Отмечается, что погибшим является сам стрелок. По предварительным данным, он покончил с собой.

«Из пострадавших – двое подростки и один – молодой мужчина», – приводит «РИА Новости» заявление медиков.

В настоящее время территория колледжа оцеплена. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Мэр Благовещенска собрал экстренную комиссию по мерам безопасности в городе.

Источник: Газета Известия