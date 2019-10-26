Появилось фото похудевшей после развода Адель

26 октября 2019     26
Появилось фото похудевшей после развода Адель

Фотографии похудевшей после расставания с мужем британской певицы Адель появились в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Артистка появилась дне рождения своего друга рэпера Дрейка в черном вельветовом платье, подчеркивающем ее новую фигуру.

По данным издания, 31-летней певице удалось сбросить более шести килограммов с тех пор, как она начала заниматься пилатесом.

В сентябре сообщалось, что Адель подала заявление на развод с бизнесменом Саймоном Конекки. Роман исполнительницы и предпринимателя начался в 2011 году, в 2012 у них родился сын Анджело. Брак был заключен в 2016 году. О расставании пары стало известно в начале 2019 года.

Источник: Газета Известия

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