По делу об убийстве двух женщин в Талдоме задержаны двое подростков

Задержаны двое несовершеннолетних, которые подозреваются в убийстве двух женщин после конфликта в городе Талдоме, Московской области. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону в воскресенье, 28 июля.

Отмечается, что в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, подростки задушили двух сестер 1986 и 1976 годов рождения.

Злоумышленникам было 17 и 16 лет.

25 июля правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в зверском убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. По предварительным данным, преступник является сожителем погибшей женщины и совершил убийство на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Источник: Газета Известия