По «Матрице» снимут два новых фильма

6 октября 2019     45
По «Матрице» снимут два новых фильма

Компания Warner Bros. работает над двумя проектами по киновселенной «Матрицы». Об этом сообщил сценарист Зак Пенн в своем Twitter-аккаунте.

«Люди продолжают спрашивать, поэтому позвольте мне уточнить: Warner Bros. готовит два разных проекта по “Матрице”», — написал Пенн, отметив, что ни один из них не является перезапуском. Сам сценарист уточнил, что работает над приквелом «Матрицы», а Лана Вачовски будет режиссером сиквела.

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В мае стало известно, что сестры Вачовски ведут работу над продолжением трилогии «Матрица». В августе от представителя компании Warner Bros. поступило официальное подтверждение о готовящемся проекте. По его словам, съемки начнутся не раньше 2020 года, а главные роли в ленте опять исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов.

Источник: Лента.Ру

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