Правительство Египта ввело штрафы за неприличное поведение в музеях

10 февраля 2020     14
Правительство Египта ввело штрафы за неприличное поведение в музеях

Правительство Арабской Республики Египет ужесточило наказание за неприличное поведение в музеях страны и за пренебрежительное отношение к памятникам архитектуры. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу египетского министерства культуры.

Парламента Египта утвердил поправки в закон от 1983 года и введет крупный денежный штраф до 100 тысяч египетских фунтов (эквивалент 400 тыс. рублей) за тех, кто залезет на объекты культурного наследия Египта, например, пирамиды, или совершит иные хулиганские действия в отношении них. За продажу исторических экспонатов и предметов без предоставления официальных документов — сумма штрафа увеличится до 10 миллионов фунтов (40 млн рублей), кроме того, таким нарушителям закона будет грозить тюремное заключение строгого режима.

Поправки связаны с тем, что министерство культуры страны за последнее время зарегистрировало множественные случаи попыток проникновения на территорию культурных объектов и случаев кражи артефактов, которые туристы приобрели незаконным способом.

В конце декабря 2018 года генеральная прокуратура Египта начала расследование из-за фотографии с обнаженными датскими туристами на 140-метровой пирамиде Хеопса.

Источник: Газета Известия

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Правительство Египта ввело штрафы за неприличное поведение в музеях
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