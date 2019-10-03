Правительство Индонезии объявило конкурс проектов новой столицы

3 октября 2019     19
Правительство Индонезии объявило конкурс проектов новой столицы

Правительство Индонезии объявило конкурс на проект новой столицы страны, которую решено построить в провинции Восточный Калимантан. Об этом сообщило издание Jakarta Globe в среду, 2 октября.

Состязание открыто для индонезийских и иностранных индивидуальных и коллективных участников, которые специализируются на архитектуре и планировании городской среды. Заявки принимаются с 18 октября по 28 ноября.

К конкурсным проектам выдвинут ряд требований, например, обязательное использование концепций «умного города» (Smart City) и «лесного города» (Forest City). Призовой фонд составляет $353 тыс., а главный выигрыш — $140 тыс.

Участок, выделенный в Восточном Калимантане под строительство новой столицы, занимает площадь 180 тыс. га.

Министр общественных работ и жилищного строительства Индонезии Басуки Хадимулджоно на презентации конкурса 2 октября заявил, что первые здания нового города — президентский дворец и комплекс зданий парламента — должны быть построены к 2024 году.

«Во второй половине 2020 года мы приступим к строительству коммуникаций и публичной инфраструктуры новой столицы, основываясь на идеях проекта-победителя», — отметил он, добавив, что новая столица будет самым комфортным городом в стране.

На 74-й годовщине независимости Индонезии, 16 августа, президент республики Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу из Джакарты на остров Калимантан (Борнео). Позже он объявил о переносе официально. На проект будет выделено около $32 млрд. Основные работы по переезду запланированы на 2021 год.

Джакарта находится на северо-западном побережье острова Ява и имеет проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Калимантан расположен в сейсмически безопасном районе государства, что является немаловажным фактором для страны.

Источник: Газета Известия

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