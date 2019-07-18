Правительство направило Иркутской области 14 млрд рублей на новое жилье

18 июля 2019     19
Правительство направило Иркутской области 14 млрд рублей на новое жилье

На обеспечение жильем жителей Иркутской области, пострадавших от паводков, правительство выделит более 14 млрд рублей. Об этом заявил пресс-секретарь председателя кабмина Олег Осипов.

Соответствующее решение было принято в четверг, 18 июля, пишет ТАСС. В начале заседания премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что сумма может измениться «в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить».

Выделенные средства планируется направить на помощь в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов. Медведев потребовал сделать всё в кратчайшие сроки, но не в ущерб качеству.

«В Сибири рано наступает зимняя погода, поэтому строить нужно максимально быстро», — подчеркнул он.

В конце июня правительство уже выделяло Иркутской области 662 млн рублей на выплаты пострадавшим и семьям погибших. 11 июля было дополнительно выделено еще 2,3 млрд рублей.

Сильные дожди прошли в Иркутской области в конце июня, после чего резко поднялся уровень воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, начались паводки. Погибли 25 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Более 750 госпитализированы.

Потерпевших переселяют из пунктов временного размещения в стационарные места проживания. Жителям наиболее сильно пострадавшего от стихии города Тулуна пообещали построить 2,5 тыс. новых домов.

Работы по ликвидации последствий уже подходят к концу, заявили в МЧС 18 июля. Восстановление инфраструктуры во всей области начнется через два дня.

Президент России Владимир Путин объявил в Иркутской области чрезвычайную ситуацию федерального характера. Вице-премьер Виталий Мутко поручил пересмотреть генпланы городов, чтобы в зонах подтопления не строились дома. Дмитрий Медведев подписал постановление для ускорения выплат пострадавшим.

Источник: Газета Известия

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