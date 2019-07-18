Правительство направило Иркутской области 14 млрд рублей на новое жилье

На обеспечение жильем жителей Иркутской области, пострадавших от паводков, правительство выделит более 14 млрд рублей. Об этом заявил пресс-секретарь председателя кабмина Олег Осипов.
Соответствующее решение было принято в четверг, 18 июля, пишет ТАСС. В начале заседания премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что сумма может измениться «в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить».
Выделенные средства планируется направить на помощь в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов. Медведев потребовал сделать всё в кратчайшие сроки, но не в ущерб качеству.
«В Сибири рано наступает зимняя погода, поэтому строить нужно максимально быстро», — подчеркнул он.
В конце июня правительство уже выделяло Иркутской области 662 млн рублей на выплаты пострадавшим и семьям погибших. 11 июля было дополнительно выделено еще 2,3 млрд рублей.
Сильные дожди прошли в Иркутской области в конце июня, после чего резко поднялся уровень воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, начались паводки. Погибли 25 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Более 750 госпитализированы.
Потерпевших переселяют из пунктов временного размещения в стационарные места проживания. Жителям наиболее сильно пострадавшего от стихии города Тулуна пообещали построить 2,5 тыс. новых домов.
Работы по ликвидации последствий уже подходят к концу, заявили в МЧС 18 июля. Восстановление инфраструктуры во всей области начнется через два дня.
Президент России Владимир Путин объявил в Иркутской области чрезвычайную ситуацию федерального характера. Вице-премьер Виталий Мутко поручил пересмотреть генпланы городов, чтобы в зонах подтопления не строились дома. Дмитрий Медведев подписал постановление для ускорения выплат пострадавшим.
Источник: Газета Известия
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