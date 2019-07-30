Правительство России утвердило перечень потенциально опасных собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее перечень из 12 пород собак, признанных потенциально опасными. Документ размещен на сайте кабмина во вторник, 30 июля.

Опасными признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси этих пород.

Выгул таких собак без намордника и поводка запрещается за исключением случаев, когда потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

11 июля сообщалось, что ряд профильных министерств в России предложил расширить перечень потенциально опасных пород собак до 35 пунктов с 13.

В марте МВД собиралось внести в список 69 пород собак, которых нельзя будет выгуливать без поводка и намордника, однако позже сократило его до 13 позиций из 12 пород и отдельного пункта для метисов.

Источник: Газета Известия