Правительство Украины уличили в фальсификации переписи населения

Электронная перепись населения Украины была сделана с помощью обычного умножения данных Государственной службы статистики на 0,888, сообщил 4 февраля «Украинский центр общественных данных».

23 января министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил данные о численности населения Украины, с разбивкой по регионам, детализацией по возрасту и полу. При этом правительство впервые отказалось от традиционной переписи населения по стандартам ООН, чтобы удешевить процедуру.

В своем заявлении центр отметил, что решил проверить, на сколько поло-возрастная структура населения, представленная в отчете Дубилета, коррелирует с данными, опубликованные на сайте государственной службы статистики.

«Сразу как-то странно поразило практическое одинаковое соотношение между половозрастным группам — что составляет около 88,8%», — указано в заявлении.

В результате эксперты пришли к выводу, что кабмин просто применил коэфициент 0,888 к данным Госкомстата.

«Во-первых, Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо», — резюмировали эксперты.

Согласно опубликованной в январе переписи, численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек.

Источник: Газета Известия