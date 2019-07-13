Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

13 июля 2019     38
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников. Об этом 13 июля сообщает «Российская газета».

Сообщается, что злоумышленники звонят людям, которые продают что-то в интернете. Под предлогом перевести деньги за товар или услугу на карту, мошенники выманивают номер карты, после чего продавцам звонят «сотрудники банка», которые вытягивают всю остальную информацию и PIN-код.

Специалисты подчеркнули, что порой мошенники умело маскируют и номера телефонов под банковские. Такой метод они тоже используют для заполученная номеров карт и кодов в ответном смс.

Отмечается, что отследить аферистов весьма сложно, поскольку они могут находиться в любом регионе страны. Поэтому правоохранители посоветовали никому не называть данные своих карт и сразу сообщать о подобных звонках в банк.

12 июля Роспотребнадзор дал несколько советов по защите от мошенников.

Источник: Газета Известия

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