Православные верующие отмечают вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру отмечаются Вознесение Господне в четверг, 6 июня.

Вознесение считается одним из важнейших церковных праздников. Он отмечается на 40-й день после Пасхи в память о последнем дне земной жизни Иисуса Христа.

Согласно Библии, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней присутствовал на земле. В последний день он привел своих учеников на склон Елеонской горы близ Иерусалима, где велел апостолам не покидать его до получения святого дара и вознесся на небеса.

Спустя 10 дней на учеников Христа сошел Святой Дух в виде языков пламени, которое дало им силу проповедовать его учение по всему миру. В народном календаре день Вознесения Господня считается днем памяти умерших родителей и предков. Также принято проявлять щедрость и подавать нищим, пишет ТАСС.

28 апреля православные отмечали Пасху. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником. Предстоятель Русской православной церкви призвал подарить близким внимание и заботу, а также «обнять любовь, как и Спаситель распростер на кресте свои объятия для всего человеческого рода». В этот же день с праздником Пасхи православных поздравил президент России Владимир Путин.

Источник: Газета Известия