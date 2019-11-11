«Правый сектор» обстрелял украинских военных в Донбассе

Боевики «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) обстреляли грузовик с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Инцидент произошел вблизи пилотного участка разведения сил «Петровское — Богдановка», передает Донецкое агентство новостей.

По данным Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), около села Новогнатовка по автомобилю «Урал» было произведено два выстрела из РПГ-18 «Муха».

В результате обстрела погиб один военнослужащий ВСУ, еще четверо получили ранения. В ДНР обратили внимание миссии ОБСЕ на данный инцидент.

Там подчеркнули, что произошедшее является доказательством дестабилизации обстановки со стороны националистов и неспособности ВСУ контролировать ситуацию.

Ранее в воскресенье, 10 ноября ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском. Отмечалось, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Богдановка.

9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.

Отвод сил у села Петровского должен был начаться 4 ноября, однако глава минобороны Украины Андрей Загороднюк предупредил, что Киев отложил это мероприятие из-за обстрелов.

1 ноября состоялось разведение сил в районе населенного пункта Золотое. Это произошло после визита туда украинского лидера и его переговоров с националистами.

Источник: Газета Известия