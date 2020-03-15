Пранкер испугал пассажиров метро кашлем в кровавый платок и был арестован

Жителя города Алматы в Казахстане арестовали на десять суток за розыгрыши, которые он снимал на видео. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города, передает РИА Новости.

В частности, 23-летний блогер на фоне новостей об эпидемии коронавируса имитировал непрекращающийся кашель в метро, чем испугал пассажиров. Свои розыгрыши он снимал на видео и выкладывал в интернет, где на них и обратили внимание правоохранители.

Полицейские назвали его действия кощунством. «Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы», — заявили они. В результате молодого человека арестовали на десять суток по статье «Мелкое хулиганство».

Сам пранкер уже поспешил принести извинения. По его словам, своими действиями он не хотел никого напугать, а также подчеркнул, что коронавирусной инфекцией он не болеет.

Источник: Лента.Ру