Предполагаемый насильник женщины-врача задержан в Саратове

В Саратове задержали бездомного мужчину по подозрению в изнасиловании врача, которая прибыла на вызов к пациенту. Об этом 17 сентября сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел накануне в поселке Завокзальном. 24-летняя врач поликлиники направлялась к пациенту и остановилась, чтобы попросить у прохожего помощи в поиске нужного дома. Мужчина вызвался ее проводить, но завел в безлюдное место и изнасиловал. С места преступления злоумышленник скрылся.
После нападения врач вызвала полицию. Подозреваемого оперативно задержали. М оказался бездомный мужчина 1964 года рождения.
В МВД подтвердили факт задержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
В августе сообщалось, что в Дагестане мужчина напал на бригаду скорой помощи, которая остановились в одном из переулков, чтобы уточнить адрес.
Источник: Газета Известия
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