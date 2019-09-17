Предполагаемый насильник женщины-врача задержан в Саратове

В Саратове задержали бездомного мужчину по подозрению в изнасиловании врача, которая прибыла на вызов к пациенту. Об этом 17 сентября сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне в поселке Завокзальном. 24-летняя врач поликлиники направлялась к пациенту и остановилась, чтобы попросить у прохожего помощи в поиске нужного дома. Мужчина вызвался ее проводить, но завел в безлюдное место и изнасиловал. С места преступления злоумышленник скрылся.

После нападения врач вызвала полицию. Подозреваемого оперативно задержали. М оказался бездомный мужчина 1964 года рождения.

В МВД подтвердили факт задержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

В августе сообщалось, что в Дагестане мужчина напал на бригаду скорой помощи, которая остановились в одном из переулков, чтобы уточнить адрес.

Источник: Газета Известия