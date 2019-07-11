Предприниматели назвали условия для бизнеса в России неблагоприятными

Большинство российских предпринимателей (71%) считают условия ведения бизнеса в стране неблагоприятными. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

76% участников опроса при этом заявили, что при возможности выбора предпочли бы свое дело, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Только 15% респондентов считают, что государство активно работает над поддержкой и развитием бизнеса.

Среди главных факторов, мешающих бизнесу, называли уровень благосостояния граждан (81%), распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%). Также опрошенные выделили ряд правовых проблем: уровень защищенности собственника, работа судебной системы (62%), нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (62%), а также работа контрольно-надзорных органов (63%). Из факторов, влияющих на деловой климат позитивно, отмечены уровень конкуренции на внутреннем рынке (47%), стабильность государственной власти и внутриполитической ситуации (35%), а также доступность кредитов (28%).

Самым вероятным риском опрошенные сочли снижение спроса на продукты и услуги (72%), риски повышения уровня налогообложения (70%) и непредсказуемых изменений в законодательстве (64%), а также роста издержек (63%). Более половины участников опроса (52%) испытывают опасения по поводу собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров. Кроме того, упоминались возникновение проблем с правоохранительными органами (41%) и риск рейдерского захвата (25%). Наименее вероятными респонденты считают риски дефолта и дестабилизации экономической системы (20%), а также изменения политической ситуации (22%).

51% опрошенных ожидают ухудшения условий для бизнеса в ближайшие пять лет. Реализацию долгосрочных стратегий планируют только 23% российских бизнесменов, поддерживать дело на достигнутом уровне в ближайшие три года собирается каждый третий бизнесмен, 26% нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе. Около 10% опрошенных думают о закрытии бизнеса, а 6% — о продаже.

Источник: Газета Известия