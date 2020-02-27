Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе

27 февраля 2020     16
Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный экономический кризис 2008 года, заявил, что на рынке распространены заблуждения, связанные с коронавирусом. Его слова приводит Financial Times.

Аналитика за мрачные прогнозы прозвали «буревестником кризиса» или же «Доктором Думом» (суперзлодей из комиксов издательства Marvel — прим. «Ленты.ру»). По мнению Рубини, вера в то, что экономика быстро восстановится после победы над эпидемией абсурдна.

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По словам экономиста, заболевание распространится на множество стран, и идея о том, что его пик придется на конец первого квартала 2020-го, выглядит ненадежной. Также он сомневается в том, что мировая экономика после победы над вирусом начнет резко расти. «Ожидание того, что политики быстро придут на помощь, также ошибочно. Фискальные органы будут реагировать очень медленно или не будут реагировать вообще, если принять во внимание политические и другие ограничения», — констатировал Рубини.

Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее коронавирусом, произошла в декабре 2019-го в Китае. По последним данным, в общей сложности в мире заболели около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах. Также заболевание подтвердилось у троих россиян, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess.

Источник: Лента.Ру

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