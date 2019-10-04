Предсказана судьба России при нефти по десять долларов

Минфин России подсчитал ущерб в случае падения цен на нефть российской марки Urals до десяти долларов за баррель. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты министерства.

При реализации подобного сценария в первый год государственная казна недополучит около пяти процентов ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Если же такая ситуация продлится в течение десяти лет, то ущерб уже составит около 70 процентов.

Однако такое развитие событий крайне маловероятно, заявила экономист Александра Суслина. По ее мнению, Минфин рассчитал этот сценарий из технических соображений. В самом министерстве на вопрос о вероятности подобного исхода не ответили.

В августе в Минэкономразвития России подсчитали, что в ближайшие пять лет ВВП России сократится на 30,5 триллионов рублей, если экономика страны останется без сверхдоходов от нефти. Такой вариант развития событий возможен при консервативном сценарии, согласно которому средняя цена за баррель нефти в 2020 опустится до 42,5 долларов при нынешней стоимости около 60 долларов и вырастет до 45,9 долларов в 2024 году.

Источник: Лента.Ру