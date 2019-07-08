Представители США обсуждали с талибами вывод войск из Афганистана за 2,5 года

8 июля 2019     39
Представители США обсуждали с талибами вывод войск из Афганистана за 2,5 года

Представители Соединенных Штатов в ходе консультаций с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) поднимали вопрос вывода американских войск из страны в течение двух с половиной лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Вашингтон допускал возможность вывода войск за указанный срок. В свою очередь представители движения «Талибан» настаивали на том, чтобы иностранные служащие покинули страну «в течение девяти месяцев», пишет ТАСС.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательные подразделения.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

В декабре 2018 года Трамп поручил подготовить план, согласно которому американские военные должны покинуть страну в течение 8–12 месяцев. Однако позже он заявил, что это возможно только при достижении в Афганистане мирных договоренностей.

12 марта американская делегация и представители радикального движения «Талибан» на переговорах в Дохе заключили соглашения о выводе войск США.

Источник: Газета Известия

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