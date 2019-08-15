Представлен проект телескопа размером с планету

15 августа 2019     10
Представлен проект телескопа размером с планету

Астроном Дэвид Киппинг (David Kipping) из Колумбийского университета предложил использовать атмосферу Земли в качестве линзы для гигантского телескопа, который ученый назвал «терраскопом». Об этом сообщает издание Science News.

По задумке ученого, атмосфера планеты будет изгибать и фокусировать свет от далеких небесных тел, направляя его на зеркало космического корабля, который будет удален от Земли на расстояние 1,5 миллиона километров. Это позволит собирать больше света от объектов, которые слишком тусклые, чтобы их можно было изучать с помощью ныне существующих телескопов. Такие наблюдения позволят выявлять детали экзопланет, например, горные цепи или облака.

Некоторые астрономы раскритиковали идею Киппинга. По их мнению, эту идею нельзя осуществить из-за сложности в блокировании нежелательного света от самой Земли до размытия изображений из-за разницы в преломлении лучей, попадающих в атмосферу на разных высотах. Однако другие исследователи считают, что предложение требует дальнейшего рассмотрения.

Источник: Лента.Ру

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