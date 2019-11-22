Президентская библиотека представила коллекцию в честь юбилея «Дороги жизни»

Президентская библиотека представила электронную коллекцию, посвященную обороне и блокаде Ленинграда. Ее выход приурочен к 78-летию годовщины начала работы ледовой «Дороги жизни», которая связала блокадный город и «Большую землю» — 22 ноября 1941 года по Военно-автомобильной дороге № 101 через Ладожское озеро проехали первые грузовики.

Коллекция «Оборона и блокада Ленинграда» включает в себя множество исторических свидетельств — копии официальных документов, воспоминания ленинградцев, продуктовые карточки того времени, а также фото- и кинохронику, посвященную блокаде и войне.

В пресс-службе Президентской библиотеки отметили, что особый интерес представляет газета «Ленинградская правда», в которой детально описывается процесс строительства ледовой трассы, рассказывается о тех, кто ее создавал, с какими трудностями сталкивались на ней водители и как осуществлялся ее ремонт.

Посетители портала могут посмотреть фотографии мемориального участка «Дорога жизни» в поселке Осиновец, фотографии из одноименного музея, а также изображения паровоза, который подвозил грузы и серию значков «Дорога жизни». Большая часть снимков сделана краеведом и фотографом Валерием Гулякиным.

Днем ранее стало известно, что жители и гости Ельца в Липецкой области станут свидетелями реконструкции боев декабря 1941 года.

Источник: Газета Известия