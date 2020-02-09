Президент Армении назначил дату конституционного референдума

9 февраля 2020     19
Президент Армении назначил дату конституционного референдума

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье, 9 февраля.

«Назначить днем проведения референдума об изменениях в Конституцию Республики Армения 5 апреля», — сказано в тексте. Парламент Армении принял решение провести плебисцит на внеочередном заседании 6 февраля.

Проект поправок в основной закон страны разработан фракцией «Мой шаг». Им предлагается прекратить полномочия председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году. Не подпадают под это изменение двое из девяти судей КС — Ваге Григорян и Армен Диланян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на пост с помощью фальсификаций.

Осенью по заявлению депутата парламента Армана Бабаджаняна было возбуждено уголовное дело по статье «Узурпация власти» — якобы Товмасян занял кресло председателя КС с нарушением закона. Сам глава КС Армении обвиняет власти страны в политическом преследовании.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео
Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

Массовая драка со стрельбой в подмосковном Сергиевом Посаде попала на видео. Запись происшествия опубликовал Telegram-канал Mash. Мужчины устроили драку на …


Президент Армении назначил дату конституционного референдума
Президент Армении назначил дату конституционного референдума

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам. Об этом говорится в документе, опубликованном …


Все автобусы Севастополя возвращаются на маршруты
Все автобусы Севастополя возвращаются на маршруты

С 10 февраля общественный транспорт в Севастополе возвращается на маршруты в полном объёме. В воскресенье, 9 февраля, была восстановлена работоспособность …


После жесткой посадки самолета в Усинске возбудили дело
После жесткой посадки самолета в Усинске возбудили дело

После жесткой посадки самолета компании Utair в Усинске (Республика Коми) возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации …


Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно
Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно

19:18 Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снизился по непонятным ему причинам . …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты