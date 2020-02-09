Президент Армении назначил дату конституционного референдума

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье, 9 февраля.

«Назначить днем проведения референдума об изменениях в Конституцию Республики Армения 5 апреля», — сказано в тексте. Парламент Армении принял решение провести плебисцит на внеочередном заседании 6 февраля.

Проект поправок в основной закон страны разработан фракцией «Мой шаг». Им предлагается прекратить полномочия председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году. Не подпадают под это изменение двое из девяти судей КС — Ваге Григорян и Армен Диланян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на пост с помощью фальсификаций.

Осенью по заявлению депутата парламента Армана Бабаджаняна было возбуждено уголовное дело по статье «Узурпация власти» — якобы Товмасян занял кресло председателя КС с нарушением закона. Сам глава КС Армении обвиняет власти страны в политическом преследовании.

Источник: Газета Известия