Президент баскетбольного ЦСКА рассказал о шансах клуба защитить титул в Евролиге

3 октября 2019     12
Президент баскетбольного ЦСКА рассказал о шансах клуба защитить титул в Евролиге

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в преддверии игры на выезде с «Валенсией» рассказал о шансах защитить титул лучшей команды континента в Евролиге.

В интервью «Известиям» он сообщил, что в межсезонье состав команды практически полностью изменился, и построить чемпионскую команду за один год будет крайне сложно.

«В этом сезоне, особенно в его начале, всем в ЦСКА понадобится много мужества, характера, уверенности в себе, но больше всего нам необходимо уметь держать удар и терпеть, терпеть и еще раз терпеть», — сообщил Ватутин.

Он также подверг критике раскрытие бюджетов российских клубов Единой лиги, рассказал о возможном матче с «Жальгирисом» в Лондоне и подвел итоги чемпионата мира.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Создать чемпионскую команду за сезон — из категории чудес»

Источник: Газета Известия

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