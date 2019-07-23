Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
На днях правительство республики одобрило проект соглашения о покупке у американской компании Lockheed Martin восьми самолетов и боеприпасов, в том числе ракет класса «воздух-воздух», на общую сумму в $1,26 млрд. Договоренности предусматривают также строительство заводов по ремонту оборудования истребителей и сотрудничество со специалистами из США.
Радев, который имеет звание генерал-майора и военное образование, считает, что сделку необходимо изучить тщательнее, так как не все с ней согласны. Речь, в частности, идет о гарантийных обязательствах американской стороны, о сроках поставки и неустойке в случае их срыва, а также некоторых других вопросах.
Вместе с тем, болгарский парламент может преодолеть вето главы государства простым большинством голосов.
В начале июня сообщалось, что Соединенные Штаты одобрили поставки самолетов F-16 в Болгарию. Как отметили в Госдепартаменте, сделка будет способствовать задачам внешней политики США, а также укреплению безопасности ее партнера и НАТО в целом.
Источник: Газета Известия
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