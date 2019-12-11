Президент Бразилии оскорбил Грету Тунберг

11 декабря 2019     13
Президент Бразилии оскорбил Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару высмеял экологическую активистку Грету Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона. Об этом сообщает The Guardian.

Тунберг заявила, что индейцы погибли, защищая леса Амазонки, отметил Болсонару. «Удивительно, как много внимания пресса уделяет этому маленькому отродью (порт. pirralha)», — оценил действия экоактивистки президент.

В ответ на высказывание Болсонару Тунберг изменила описание своего профиля в Twitter на произнесенное им оскорбление. В октябре она таким же образом отреагировала на слова о ней президента России Владимира Путина.

16-летняя Тунберг считается одним из лидеров мирового экологического движения. Она стала известна после одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году, во время которого требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре 2019 года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство, переложив на их плечи решение проблем изменения климата. После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете.

Источник: Лента.Ру

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