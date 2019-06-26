Президент Бразилии ужесточил контроль за ношением оружия

Указ, который ослаблял контроль за ношением огнестрельного оружия в Бразилии, аннулировал президент республики Жаир Болсонару. Об этом в среду, 26 июня, сообщило «РИА Новости».

Указ президента разрешал ношение оружия на улице водителям коммерческого грузового транспорта, журналистам, занимающимся криминальной тематикой, инструкторам по стрельбе, коллекционерам и охотникам, государственным агентам общественной безопасности, сотрудникам бразильского разведывательного агентства, политикам, адвокатам, а также жителям сельской местности и ряду других категорий граждан.

На прошлой неделе сенат Бразилии проголосовал за отмену нормативного акта.

26 июня рассмотрение законности указа назначено в Федеральном верховном суде, обладающим в том числе функциями конституционного контроля.

Либерализация законодательства о ношении оружия была одним из предвыборных обещаний Болсонару.

В декабре сообщалось, что людей с оружием в руках на улицах Рио-де-Жанейро будут обстреливать специальные команды полиции.

Бразилия считается страной с наиболее высоким уровнем убийств в мире — 64 тыс. таких инцидентов в год.

Источник: Газета Известия