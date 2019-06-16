Президент Германии рассказал о перспективах отношений России и ЕС

Отношения между Россией и Евросоюзом больше не будут прежними, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, РФ и Евросоюзу предстоит искать новые варианты сотрудничества.

«Наши надежды, включая мои собственные, на широкое, все более интегрированное партнерство с Россией не материализовались. Мы живем в период напряженности, санкций и взаимных обвинений», — цитирует ТАСС немецкого президента.

По его словам, «с обеих сторон есть глубокое разочарование», однако «Москва ищет новые концептуальные рамки для своих отношений с ЕС».

По мнению Штайнмайера, неплохим вариантом для России и Евросоюза стали бы «более трезвые отношения, более прохладные и дистанцированные», хотя и они «не лишены рисков».

Президент ФРГ также назвал «тяжелым грузом» продолжающийся конфликт на востоке Украины и вопрос Крыма, который в 2014 году по итогам референдума присоединился к России, однако Украина отказалась это признать, и ее позицию поддержали страны Запада.

15 мая бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законодательством и соответствовало воле населения полуострова. В этой связи он назвал обвинения, звучащие в адрес России из западных стран, несостоятельными.

Источник: Газета Известия