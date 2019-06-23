Президент Грузии выступила за приезд в страну туристов из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на решения российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами.

В интервью телеканалу Euronews она заявила, что российские туристы должны иметь возможность продолжать приезжать в Грузию, так как любят эту страну. Она также отметила, что проблемы, лежащие в основе произошедшего, должны решать политики.

В пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией с 8 июля.

Глава государства поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения на родину россиян, находящихся на грузинской территории, а также рекомендовал туроператорам и турагентам не продавать путевки в эту страну на время запрета.

20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат, член Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация накалилась, в центре грузинской столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, на главу которой было совершено нападение. Тогда же представители оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси. По последним данным, в ходе акций протеста, переросших в стычки с полицией, один человек погиб, не менее 240 пострадали. Еще свыше 300 демонстрантов были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя беспорядки, заявила, что раскол в грузинском обществе никому не идет на руку, кроме Москвы. Также она назвала Россию врагом и оккупантом и добавила, что все, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику».

Источник: Газета Известия