Президент Грузии назвала условия для восстановления диалога с Россией

28 августа 2019     21
Президент Грузии назвала условия для восстановления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, вышедшему в среду, 28 августа, назвала условия восстановления диалога между Тбилиси и Москвой.

«Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — приводит ее слова ТАСС.

Политик добавила, что Москве также необходимо признать, что отношения не могут строиться «на принуждении». К тому же Зурабишвили напомнила, что стороны не имеют дипотношений с 2008 года.

«Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — подытожила грузинский лидер.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Это послужило поводом для массовых протестов.

Источник: Газета Известия

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