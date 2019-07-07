Президент Грузии осудила местный телеканал за брань в адрес Путина

7 июля 2019     12
Президент Грузии осудила местный телеканал за брань в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала в Twitter поведение телеведущего на канале «Рустави 2», который нецензурно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина.

Зурабишвили считает, что подобные заявления способствуют разжиганию межнациональной розни. По ее словам, такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между Россией и Грузией.

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе также осудил выходку телеведущего. Он назвал произошедшее «отвратительным актом провокации» и «попыткой дестабилизировать Грузию».

Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».

Источник: Лента.Ру

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