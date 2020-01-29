Президент Израиля поблагодарил Путина за помилование Иссасхар

Президент Израиля Реувен Ривлин поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за помилование израильтянки Наамы Иссасхар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, отметив, что рад этой новости. Об этом израильский лидер написал на своей странице в Twitter в среду, 29 января.

Решение Путина о помиловании он назвал «мудрым и разумным». «Важная работа премьер-министра по ее освобождению достойна похвалы», — отметил Ривлин.

Кроме того, президент Израиля передал наилучшие пожелания семье Иссасхар.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мать девушки поблагодарили российского лидера за ее помилование.

Президент России помиловал израильтянку в среду. Источник ТАСС отмечает, что скоро она покинет исправительную колонию № 1 УФСИН России по Московской области.

23 января Путин встретился с матерью Иссасхар, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо». Также он обсуждал ситуацию с Нетаньяху.

Израильтянку задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, куда она прилетела из Дели и должна была отправиться в Тель-Авив. В сумке у нее обнаружили около 9 г гашиша. В октябре Химкинский городской суд приговорил ее к семи с половиной годам колонии общего режима, 19 декабря Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Источник: Газета Известия