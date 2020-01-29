Президент Израиля поблагодарил Путина за помилование Иссасхар

29 января 2020     20
Президент Израиля поблагодарил Путина за помилование Иссасхар

Президент Израиля Реувен Ривлин поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за помилование израильтянки Наамы Иссасхар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, отметив, что рад этой новости. Об этом израильский лидер написал на своей странице в Twitter в среду, 29 января.

Решение Путина о помиловании он назвал «мудрым и разумным». «Важная работа премьер-министра по ее освобождению достойна похвалы», — отметил Ривлин.

Кроме того, президент Израиля передал наилучшие пожелания семье Иссасхар.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мать девушки поблагодарили российского лидера за ее помилование.

Президент России помиловал израильтянку в среду. Источник ТАСС отмечает, что скоро она покинет исправительную колонию № 1 УФСИН России по Московской области.

23 января Путин встретился с матерью Иссасхар, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо». Также он обсуждал ситуацию с Нетаньяху.

Израильтянку задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, куда она прилетела из Дели и должна была отправиться в Тель-Авив. В сумке у нее обнаружили около 9 г гашиша. В октябре Химкинский городской суд приговорил ее к семи с половиной годам колонии общего режима, 19 декабря Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Источник: Газета Известия

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