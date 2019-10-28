Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника

28 октября 2019     5
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.

В этой связи, по его словам, Ираку необходимо «перенастроить» или даже «переосмыслить» отношения с США. При этом он не исключил, что уход американских сил с Ближнего Востока может привести к такой перенастройке в сторону России и Ирана.

Салех дал интервью порталу Axios после решения президента Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии на фоне турецкой операции против союзных США курдов.

Политические оппоненты обвинили Трампа в том, что он предает союзников. Салех — курд по происхождению, в прошлом он возглавлял Иракский Курдистан, передает RT.

Президент Ирака также заявил, что вывод американских войск может привести к тому, что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) вновь поднимет голову. Кроме того, он выразил беспокойство возможностью этнических чисток в отношении курдов при операции Турции в Сирии.

С 9 октября Турция проводила в Сирии операцию «Источник мира» против курдских военных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами.

22 октября президент РФ Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Стороны приняли меморандум, согласно которому Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирийской Арабской Республики. В настоящий момент операция приостановлена.

Источник: Газета Известия

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