Президент «Сочи» оценил мотивацию Кокорина после перехода из «Зенита»

Форвард Александр Кокорин после перехода в футбольный клуб «Сочи» рассчитывает вернуться на свой прежний уровень. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил президент южан Борис Ротенберг. По его словам, 28-летний игрок после завершения почти месячной истории с переездом из Санкт-Петербурга готов сосредоточиться на футболе.

21 января сочинцы объявили о том, что взяли Кокорина в аренду, но сделка была оформлена только 17 февраля после встречи Ротенберга с руководством «Зенита».

«Слава богу, что нынешняя ситуация разрешилась, Кокорин может выходить на поле и доказывать свою состоятельность. Да, было бы красиво, чтобы через «Сочи» он вернулся в сборную. Но мы же понимаем, сколько времени он пропустил. Всё в руках Александра. Специальных препятствий никто чинить не станет. Если будет лучше конкурентов, то попадет в сборную», — сказал Ротенберг.

Президент «Сочи» уверен, что с мотивацией у форварда «Зенита» проблем не возникнет и он поможет новой команде в борьбе за сохранение места в чемпионате России. «Последний месяц для него получился непростым — журналисты нагнетали обстановку, общественность. Сейчас у Саши в голове полный порядок, так что всё должно быть хорошо», — ответил Ротенберг.

По его словам, главная цель «Сочи» — удержаться в РПЛ, а для Кокорина — помочь клубу в этом и «вернуться на прежний уровень игры». Ротенберг заметил, что новый главный тренер Владимир Федотов смог в лучшую сторону изменить эмоциональный фон в команде. «Многие ребята недавно боролись за чемпионство, играли в сборных, они же понимают, что ненормально идти на последнем месте», — добавил он.

28-летний нападающий подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2019/20 после окончания тюремного заключения в сентябре 2019 года. Тогда клубу не удалось заявить Кокорина после отказа Российского футбольного союза в регистрации игрока вне трансферного окна.

Таким образом, Кокорин не имеет игровой практики с 7 октября 2018 года. Первый официальный матч он сможет провести только после зимней паузы в чемпионате России.

Источник: Газета Известия