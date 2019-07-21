Президент Туркмении наградил лучших работников здравоохранения страны

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности подписал указ о присвоении группе медработников страны почетного звания «Народный врач Туркменистана». Об этом сообщает в воскресенье, 21 июля, Туркменское телевидение.

Согласно указу, почетное звание присвоено лучшим туркменским врачам «за большие трудовые успехи, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, диагностики и лечения болезней, значительный вклад в охрану здоровья населения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм», передает «РИА Новости».

Ранее в воскресенье некоторые СМИ написали, что Бердымухамедов скончался в возрасте 62 лет. Однако позже в посольстве Туркмении в Москве эту информацию опровергли.

Источник: Газета Известия