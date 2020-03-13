Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом

Президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил Россию за меры, которые страна принимает в борьбе с распространением коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию YLE.

«Приятно осознавать, что Россия предпринимает все попытки для предотвращения распространения вируса, в том числе недопущению проникновения вируса в Финляндию», — сказал Ниинисте. Он добавил, что российская сторона серьезно относится к проблеме.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Источник: Лента.Ру