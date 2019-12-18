Президент Хорватии выступила на фоне фотографии с Путиным

18 декабря 2019     9
Президент Хорватии выступила на фоне фотографии с Путиным @dimsmirnov175 / Twitter

Президент Хорватии Колинда Грабар-Киторович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Пул N3.

Во время выступлении на экране демонстрировались различные фотографии первого срока, среди них был и снимок с Путиным. В этот момент она рассказывала о договоре с некоторыми странами для обучения там хорватов, которые затем смогут зарабатывать восемь тысяч евро в месяц. (больше 550 тысяч рублей).

В соответствии с конституцией, президент Хорватии избирается всенародно тайным голосованием на пять лет и не может быть переизбран более одного раза. Он осуществляет руководство армией и дипломатией, а также выполняет церемониальные функции. Грабар-Киторович избрана в декабре 2014 года гражданами страны, набрав во втором туре более 50 процентов голосов избирателей. Следующие выборы ожидаются в 2020 году.

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Источник: Лента.Ру

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