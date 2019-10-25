Президент Чехии похудел на 20 кг

25 октября 2019     13
Президент Чехии похудел на 20 кг

Центральный военный госпиталь в Праге опубликовал медицинскую документацию президента страны Милоша Земана с его согласия.

Там в частности говорится, что за два года он похудел на 20 кг и весит сейчас 85 кг. Земан 17–20 октября был в больнице для запланированного реабилитационного осмотра.

По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека, президент хочет быть в хорошей форме в годовщину образования независимой Чехословакии 28 октября.

В этот день на Пражском граде будет устроен традиционный прием, во время которого президент выступит с речью и вручит государственные награды за выдающиеся достижения.

В госпитале отметили, что президент «прошел лечение в связи с нарушением питания, приведшего к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях».

В августе британский журналист и бывший телеведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон заявил, что ему удалось похудеть благодаря примеру королевы Елизаветы II.

Источник: Газета Известия

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