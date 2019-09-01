Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад. Об этом она сказала в Варшаве на мероприятиях, посвященных годовщине начала войны, передает .

По ее словам, для Эстонии война прекратилась в 1994 году, когда «последние вагоны с техникой оккупационных войск» покинули страну. До этого республика более полувека находилась в условиях «страданий, экономического регресса и лишения свободы», считает она.

В октябре 2018 года комиссия при Министерстве юстиции Эстонии оценила размер ущерба от оккупации страны Советским Союзом примерно в 92 миллиарда рублей. В отчете комиссии говорится, что жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тысячи человек, 24,1 тысячи жителей Эстонии погибли во время Второй мировой войны, а еще 139,4 тысячи были вынуждены покинуть страну. Также Эстония потеряла Печерский район и территории за Нарвой. В отчете утверждается, что человеческие потери по своей природе можно считать геноцидом.

Эстония, а также Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода «советской оккупации»), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.

Источник: Лента.Ру