Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия и подал в отставку. Об этом говорится в заявлении пресс-службы федерации, опубликованном на ее сайте 3 февраля.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета России (ОКР), министерства спорта РФ и на основании решений, принятых комиссией Минспорта России по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций, сказано в сообщении.

Как уточняется, деятельность федерации не привела к восстановлению федерации в World Athletics.

Также принято решение передать действующей рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года.

Рабочей группе ОКР переданы полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

В январе на сайте ОКР было опубликовано заявление о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта 2020 года. Министр спорта России Олег Матыцин назвал это решение Минспорта беспрецедентным, но верным. Он выразил надежду, что оно поможет выйти из кризиса.

29 января СМИ сообщили, что орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) рекомендовал совету Всемирной легкоатлетической ассоциации рассмотреть полное исключение ВФЛА из состава своей организации в случае подтверждения обвинений по делу атлета Данила Лысенко.

3 января Федерация легкой атлетики представила объяснения по делу спортсмена, но подробности этого ответа не раскрывались.

Вице-чемпион мира, российский прыгун Данил Лысенко был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний атлет предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по не зависящим от него обстоятельствам. При этом между устными показаниями спортсмена и письменными доказательствами обнаружились расхождения.

Источник: Газета Известия