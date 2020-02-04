Премьеры голливудских хитов в Китае отменили из-за коронавируса

Запланированные премьеры нескольких голливудских новинок в Китае отменены из-за эпидемии коронавируса. Это станет заметным ударом по интересам американской киноидустрии, отметили эксперты.

В Китае около 70 тыс. кинотеатров, все они закрыты из-за эпидемии. Первыми отменами стали «Кролик Джоджо» и «Маленькие женщины», запланированные на 12 и 14 февраля, соответственно. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «1917», которые должны были стартовать 21 февраля, также не выйдут в прокат в этот день. По предварительным данным, премьера «Хэллбоя» 28 февраля тоже не состоится, однако, как сообщил источник, близкий к китайским дистрибьюторам, торжественная премьера «Брачной истории» на этот же день всё еще планируется, пишет The Hollywood Reporter.

Отмены коснулись в том числе картин с большим количеством номинаций на «Оскар». Фавориты кинопремии обычно пользуются в Китае популярностью и собираются большую кассу вскоре после церемонии, отмечает журнал, но если премьеры в феврале не состоятся, прокат этих фильмов в КНР в целом под вопросом.

Ситуация с китайским прокатом может ухудшить финансовые показатели студии Universal, пишет издание. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» не очень хорошо собирает по всему миру, и производители фильма надеялись переломить ситуацию с помощью проката в КНР, где очень популярен Роберт Дауни-младший, сыгравший главную роль.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV начал распространяться в городе Ухань в конце декабря. Заболевание уже выявлено в 23 странах, среди которых США, Франция, Германия, Южная Корея и Россия.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на утро 4 февраля общее число заразившихся коронавирусом в КНР превысило 20 тыс. человек, 425 скончались, 632 выписаны из больниц.

Источник: Газета Известия