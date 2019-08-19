Премьер Дании понадеялась на юмор Трампа из-за его планов купить Гренландию

19 августа 2019     37
Премьер Дании понадеялась на юмор Трампа из-за его планов купить Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посчитала шуткой желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Об этом она рассказала в воскресенье, 18 августа, в интервью газете Sermitsiaq.

По ее словам, возможность продажи крупнейшего в мире острова исключена.

«Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это несерьезно», — подчеркнула Фредериксен, цитирует «РИА Новости».

16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии — автономной территории королевства Дании — для того, чтобы усилить позиции США в Арктике, а также получить доступ к природным ископаемым, коими остров изобилует.

Позже, 19 августа, американский лидер подтвердил, что интересовался покупкой этой территории. По его словам, этот вопрос не является «номером один» в повестке дня, но США заинтересованы в острове.

МИД Гренландии, в свою очередь, отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но Гренландия не продается.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии

Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку. …


Премьер Дании понадеялась на юмор Трампа из-за его планов купить Гренландию
Премьер Дании понадеялась на юмор Трампа из-за его планов купить Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посчитала шуткой желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Об этом она рассказала в воскресенье, 18 …


Шунин на трибуне, юбилей Сёмина и хладнокровие Хохлова: что осталось за кадром матча «Динамо» — «Локомотив»
Шунин на трибуне, юбилей Сёмина и хладнокровие Хохлова: что осталось за кадром матча «Динамо» — «Локомотив»

Матч 6-го тура между «Динамо» и «Локомотивом» не смог собрать полные трибуны на реконструированном стадионе. При этом сама игра запомнилась …


В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ из …


Мартин Фриман рассказал продолжении «Шерлока»
Мартин Фриман рассказал продолжении «Шерлока»

Британский актер Мартин Фриман рассказал в интервью изданию Collider о возможности продолжения сериала «Шерлок». Вопрос о съемках многосерийного фильма, отметил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты