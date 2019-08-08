Премьер-министр Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ-2019

8 августа 2019     15
Премьер-министр Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ-2019

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках предстоящего V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.

«В этом году планируется участие представительной официальной делегации Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, в случае, если это позволит его рабочий график», — заявил Тоёхиса Кодзуки.

На встрече была подчеркнута особая роль Японии в подготовке и проведении форума.

«Сегодня мы отмечаем регулярный политический диалог первых лиц наших стран. Дальнейшим шагом должно стать развитие сотрудничества на всех уровнях. Япония не только принимает самое активное участие в работе Восточного экономического форума, но и выступает его соорганизатором. Экономические и гуманитарные контакты в рамках ВЭФ способствуют укреплению двусторонних отношений России и Японии», — отметил Антон Кобяков.

Стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне. На встрече также рассмотрели возможность проведения бизнес-диалога «Россия — Япония» с участием предпринимательских кругов двух стран. Было отмечено, что на сегодняшний день участие в форуме подтвердили более 130 представителей японского бизнес-сообщества.

Участники подчеркнули, что японская делегация традиционно примет активное участие в мероприятиях спортивной программы форума, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также было отмечено, что в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» будет организована беседка Японии, которая станет символом спортивного братства двух стран. Японская сторона получила приглашение к совместной организации мероприятий на этой площадке.

Источник: Газета Известия

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