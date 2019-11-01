Премьер Михайловского театра рассказал о главной роли в балете «Дракула. Начало»

1 ноября 2019     9
Премьер Михайловского театра рассказал о главной роли в балете «Дракула

Артист балета и хореограф Иван Васильев, исполняющий главную роль в балете «Дракула. Начало», накануне мировой премьеры спектакля 3 ноября, рассказал о видении своего персонажа и отсутствии авторитетов в профессии.

По словам премьера Михайловского театра, во время работы над спектаклем он вдохновлялся и книгой Брэма Стокера о Дракуле, и самой личностью Влада Цепеша, который послужил прототипом литературного героя. Однако артист уточняет, что Дракула в балете будет далек от своего стереотипного изображения.

«Наш Цепеш — благородный, сильный правитель. Про многих высших властных чинов можно сказать: «Тиран, деспот, монстр, сажал на кол». Но мы показываем не это», — поделился Васильев.

Также Васильев предупредил, что зрителям не стоит ждать «Хэллоуин-шоу», авторы постарались создать «драматический спектакль о мгновенном скачке от любви к ненависти и долгом пути обратно».

Кроме того, артист поделился, что в юности его часто сравнивали с такими артистами балета, как Владимир Васильев, Рудольф Нуреев и Михаил Барышников, однако авторитетов в профессии у него нет.

«Это величайшие артисты, снимаю перед ними шляпу. Сейчас никто не сравнивает. И это гораздо ценнее. Значит, ты уже сам что-то сделал».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Дракулой двигали любовь и чувство голода»

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Премьер Михайловского театра рассказал о главной роли в балете «Дракула
Премьер Михайловского театра рассказал о главной роли в балете «Дракула. Начало»

Артист балета и хореограф Иван Васильев, исполняющий главную роль в балете «Дракула. Начало», накануне мировой премьеры спектакля 3 ноября, рассказал …


Женщина отказалась быть человеком, стала кошкой и нашла себе хозяина
Женщина отказалась быть человеком, стала кошкой и нашла себе хозяина

Жительница американского штата Колорадо решила стать человеком-кошкой и нашла себе хозяина. Ее историю опубликовал таблоид Daily Mail. 31-летняя Кэт Лайонс …


Мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу
Мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу

01:04 В матче десятого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле обыграл СПАЛ со счётом 1:0. © www.imagephotoagency.it …


Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Открывшиеся в ходе расследования подробности нападения спецназа Косово на сотрудника ООН, россиянина Михаила Краснощекова, шокируют. Об этом 31 октября заявил …


В Каче временно ограничат движение транспорта
В Каче временно ограничат движение транспорта

Временное ограничение движения вводится с 1 ноября 00:00 часов по переулку Речному в Каче. Там начинаются работы по капитальному ремонту …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты