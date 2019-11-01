Премьер Михайловского театра рассказал о главной роли в балете «Дракула. Начало»

Артист балета и хореограф Иван Васильев, исполняющий главную роль в балете «Дракула. Начало», накануне мировой премьеры спектакля 3 ноября, рассказал о видении своего персонажа и отсутствии авторитетов в профессии.

По словам премьера Михайловского театра, во время работы над спектаклем он вдохновлялся и книгой Брэма Стокера о Дракуле, и самой личностью Влада Цепеша, который послужил прототипом литературного героя. Однако артист уточняет, что Дракула в балете будет далек от своего стереотипного изображения.

«Наш Цепеш — благородный, сильный правитель. Про многих высших властных чинов можно сказать: «Тиран, деспот, монстр, сажал на кол». Но мы показываем не это», — поделился Васильев.

Также Васильев предупредил, что зрителям не стоит ждать «Хэллоуин-шоу», авторы постарались создать «драматический спектакль о мгновенном скачке от любви к ненависти и долгом пути обратно».

Кроме того, артист поделился, что в юности его часто сравнивали с такими артистами балета, как Владимир Васильев, Рудольф Нуреев и Михаил Барышников, однако авторитетов в профессии у него нет.

«Это величайшие артисты, снимаю перед ними шляпу. Сейчас никто не сравнивает. И это гораздо ценнее. Значит, ты уже сам что-то сделал».

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Источник: Газета Известия