Премьер Украины и глава офиса Зеленского тайно обсудили Коломойского

2 марта 2020     12
Премьер Украины и глава офиса Зеленского тайно обсудили Коломойского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава офиса президента страны Андрей Ермак тайно встретились в ресторане и обсудили украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в Twitter сообщил журналист Кристофер Миллер.

По его словам, встреча прошла в одном из ресторанов индийской кухни в Киеве. «Они только что закончили говорить и ушли. Не услышал ничего особо, но слышал имя Игоря Коломойского», — добавил журналист.

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Также Миллер отметил, что Гончарук должен уйти в отставку в среду, 4 марта.

Ранее, 1 марта, стало известно, что причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица. Сообщалось, что глава государства и премьер-министр встретились в конце февраля, а после этой встречи Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 4 марта. Тема заседания не называлась, однако в повестку собрания президент попросил включить «вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о кабинете министров Украины».

Позже руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что одной из причин внеочередного заседания Рады стала необходимость кадровых изменений в кабмине. Однако он отказался называть политиков, которых могут коснуться перестановки.

Источник: Лента.Ру

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