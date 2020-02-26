Премьер Украины прокомментировал информацию о своей отставке

26 февраля 2020     19
Премьер Украины прокомментировал информацию о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал информацию о своей возможной отставке изданию «112 Украина».

По словам Гончарука, заявления о своей отставке он не писал. С украинским президентом Владимиром Зеленским эта тема также не обсуждалась, добавил он, отметив, что правительство продолжает работать в привычном режиме.

В то же время, источники «Коммерсанта» подтвердили, что украинского премьера готовят к отставке. По словам собеседников издания в правительстве, причиной этого стал низкий уровень доверия украинцев к кабинету министров.

Материалы по теме

11:35 — 17 января

Первым о готовящейся смене премьер-министра Украины сообщило накануне издание Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, на этот пост Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.

Тигипко занимал должность вице-премьера во времена президентства Виктора Януковича. В период с 2010 по 2012 год он был министром социальной политики Украины. Бизнесмен попадает под закон о люстрации, принятый в сентябре 2014 года Верховной Радой, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

В январе Гончарук попал в центр скандала после того, как на You-Tube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием премьера и других высокопоставленных лиц. На записях глава правительства критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики. После скандала Гончарук подал в отставку, однако президент решил дать ему шанс.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России захотели увеличить наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России захотели увеличить наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Законопроект, предусматривающий увеличение наказания за пропаганду наркотиков в интернете, подготовили в комитете Госдумы по безопасности. Об этом сообщил глава комитета …


Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб. Видео совместного удара опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель». В …


Премьер Украины прокомментировал информацию о своей отставке
Премьер Украины прокомментировал информацию о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал информацию о своей возможной отставке изданию «112 Украина». По словам Гончарука, заявления о своей отставке …


Два Ту-142 Севфлота совершили полет над Норвежским и Баренцевовм морями
Два Ту-142 Севфлота совершили полет над Норвежским и Баренцевовм морями

Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Об этом сообщила в …


Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19
Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19

Ограничение авиасообщения с Южной Кореей не приведет к масштабным потерям авиакомпаний и турбизнеса. Но если такую меру введут в отношении …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты