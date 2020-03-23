Премьер Японии допустил перенос Олимпиады-2020

23 марта 2020     12
Премьер Японии допустил перенос Олимпиады-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил перенос сроков проведения Олимпиады-2020 в случае, если ее нельзя будет провести «в полном формате» из-за коронавируса. Об этом 23 марта сообщает агентство «Киодо».

Накануне стало известно о том, что президент МОК Томас Бах совместно с Оргкомитетом Токио-2020 и властями Японии в течение месяца примет решение относительно проведения международных соревнований.

Комментируя это заявление в парламенте, Абэ указал, что это соответствует его стратегии о полноформатном проведении соревнований. Если такой вариант будет невозможен, придется перенести Олимпиаду, отметил политик.

«Мы должны в первую очередь думать о спортсменах, и не исключено, что придется принять решение о переносе», — цитирует его агентство.

7 марта японская финансовая компания SMBC Nikko Securities рассказала, какие потери понесет Япония в случае отмены Олимпийских игр из-за коронавируса. По данным аналитиков, страна лишится около 7,8 трлн иен ($74,3 млрд).

При этом ВВП страны сократится на 1,4% в год.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в Ухане в конце прошлого года. К настоящему моменту заболевание распространилось почти во всех странах мира.

По данным ВОЗ, заразились порядка 296 тыс. человек, скончались около 12 тыс.

Источник: Газета Известия

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