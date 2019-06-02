Прервавшая финал ЛЧ полуголая фанатка оказалась связана с российским пранкером

2 июня 2019     9
Прервавшая финал ЛЧ полуголая фанатка оказалась связана с российским пранкером

Полураздетая фанатка, которая выбежала на поле во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», оказалась девушкой российского пранкера Виталия Здоровецкого. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Американская модель Кинси Волански выбежала на поле в черном закрытом купальнике, на котором было написано Vitaly Uncensored. Так называется блог Здоровецкого на YouTube, где он выкладывает розыгрыши прохожих с полураздетыми девушками.

Здоровецкий восхитился поступком Волански и пообещал, что скоро женится на ней.

В 2014 году Здоровецкий прервал финал чемпионата мира по футболу между Германией и Аргентиной. Он выскочил на поле и подбежал к игроку немецкой сборной Бенедикту Хеведесу, попытавшись поцеловать его. После этого ему запретили вход на стадионы.

Здоровецкий родился в Мурманске в 1992 году, позже он эмигрировал из России в США. На его YouTube-канал подписаны почти 10 миллионов человек.

Источник: Лента.Ру

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