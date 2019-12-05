Пресс-конференция «День без турникетов: новый формат». Трансляция

Спикеры расскажут о смене формата акции «День без турникетов» в 2020 году, истории проекта, опыте проведения и участия в экскурсиях и запуске мобильного приложения.

В пресс-центре МИЦ «Известия» 5 декабря проходит пресс-конференция по теме «День без турникетов: новый формат». В ней принимают участие:

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