Пресс-секретарь Белого дома сцепилась с северокорейскими журналистами

30 июня 2019     22
Пресс-секретарь Белого дома сцепилась с северокорейскими журналистами

@rt_russian / Telegram

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в стычке с северокорейскими журналистами. Об этом сообщает Telegram-канал RT в воскресенье, 30 июня.

На видео Гришэм пытается утихомирить журналистов, которые мешали работе американской прессы на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе.

«Мне тут нужна помощь!» — говорит пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры, проходившие в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове. Беседа продлилась около часа. Стороны договорились создать команды переговорщиков для возобновления диалога между странами, в частности по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, Трамп пригласил северокорейского лидера в Вашингтон.

Перед началом переговоров американский лидер перешел демаркационную линию и вступил на территорию Северной Кореи. Он признался, что для него это большая честь.

Источник: Лента.Ру

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