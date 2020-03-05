Престарелый священник вновь съехался с молодым мужем-изменником

Бывший британский священник, 81-летний Филип Клементс (Philip Clements), вновь съехался со своим молодым мужем-изменником — 27-летним Флорином Марином (Florin Marin), манекенщиком из Румынии. Об этом сообщает издание The Sun.

Престарелый бывший священник вышел замуж за своего возлюбленного три года назад в английском графстве Кент. Они познакомились на сайте знакомств для гомосексуалов. Пара поселилась в Бухаресте, в доме, купленном на деньги Клементса. Однако из-за того, что Марин постоянно ходил на вечеринки без него, британцу вскоре пришлось уехать домой. Он признавался, что постоянно чувствовал себя «одиноким и жалким» из-за поведения мужа.

Через год мужчины помирились и стали поддерживать открытые отношения на расстоянии. Теперь же Клементс вернулся в Румынию, чтобы жить вместе с мужем.

Бывший священник утверждает, что рад отпускать возлюбленного в гей-клубы на выходных, так как ему нужно общение со сверстниками. «Это очень важно, ведь у нас большая разница в возрасте. Мы оба научились многому в наших отношениях», — объяснил Клементс. Он оплачивает все расходы мужа из своей пенсии.

Ранее Марин утверждал, что непременно станет сиделкой для пожилого мужа, если тот вдруг заболеет. Он с негодованием отверг предположения о том, что заключил брак из-за денег, и заявил, что его не волнует общественное мнение.

Источник: Лента.Ру